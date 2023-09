TÄNANE OTSEBLOGI | Leedu korvpallikoondis jahib MMil pääsu poolfinaali

Leedu ja Serbia kohtumine algab meie aja järgi kell 11.45.

Kui Leedu püsib turniiril kaotuseta ja alistas viimati ka USA (110:104), siis Serbia on siiani pidanud tunnistama Itaalia paremust (76:78).

Leedukate suurimad skooritegijad on olnud NBA-s New Orleans Pelicansis mängiv Jonas Valanciunas (13,6 punkti mängu kohta), Barcelona mängumees Rokas Jokubaitis (12,8p) ja Kaunase Žalgirist esindav Ignas Brazdeikis (11,4p).

Serbia resultatiivsemad mehed on Atlanta Hawksi korvpallur Bogdan Bogdanovic (18,4p) ja Olympiakose mees Nikola Milutinovic (14,0p).

„Mängime kaotuseta püsiva meeskonnaga, kes kaitseb hästi, teab täpselt, mida tahab ja kui tähtis on meeskonnavaim. Meie vaatenurgast ei piisa teisipäeval heast kaitsest, vaja on ka rünnak arukalt korraldada. Väga oluline on leida õige tasakaal kaitse ja rünnaku vahel“, sõnas Serbia peatreener Svetislav Pešić enne veerandfinaali.

Leedu koondise juhendaja Kazys Maksvytis rõhutas, et ülimalt oluline oma mängujoonisest kinni pidada, sest just see on neile edu toonud.

„Nii kaitses kui ka ründes peame säilitama oma mängustiili, võttes samal ajal vastu treenerite antud informatsiooni. Loodan, et hoiame seda stiili ka edaspidi. Pole saladus, et põhitegijad, kelle ümber Serbia mäng keerleb, on Bogdanović ja Milutinov. Muidugi on ka rida Euroliiga mängijaid, näiteks Gudurić ja kaks Jovicit. Nimede ja talendi osas pole meil minu arvates eelist. Vaatame, kas suudame väljakul oma paremuse maksma panna,“ sõnas Maksvytis.

USA ja Itaalia mäng algab kell 15.40. Nagu juba öeldud, USA on seni kaotanud Leedule, Itaalia ainus allajäämine tuli alagrupifaasis Dominikaani Vabariigilt.

Homme on veerandfinaalides vastamisi Läti ja Saksamaa ning Kanada ja Sloveenia.