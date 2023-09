M-Spordi boss: olen kindel, et saame hooaja lõpus veel etapivõite

59-aastane Serderidis on tänavu kaasa löönud kolmel MM-rallil. Võimalik, et Akropolise etapp jääb tema karjääri viimaseks, vähemalt MM-sarja põhiklassis.

„Alati on tore, kui saame võidusõidule välja panna kolm autot – eriti nii keerulisel rallil nagu Akropolis. Meil on väga hea meel, et Jourdan on taas meiega. Usume, et ta suudab anda kindla panuse,“ rääkis Millener MM-sarja kodulehel.