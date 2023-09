DELFI VIDEO ANCONAST | Märt Tammearu: peame geimilõppudes endasse rohkem uskuma

„Võiks paremini,“ võttis Tammearu enda esituse kokku. „Raske on midagi lisada. Mõtted on pigem juba homse peal. Sellele mängule ei pea me enam palju mõtlema. Kindlasti olid meil omad võimalused, aga need on juba „oleksid“. Keskendume homsele.“