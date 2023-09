Latvala on optimistlik, et Rovanperä ja Ogier jätkavad Toyotas

„Usun, et Kalle võimalused Toyotas jätkata on üle 75 protsendi,“ ütles Latvala lepinguläbirääkimiste olukorra kohta soomlaste rallipodcastis, vahendab Rallit.fi.

„Ma usun, et see filosoofia sobib Kallele paremini, sest ta naudib sõitmist ja soovib lisaks rallile kogeda ka teisi elamusi. Usun, et need asjad loevad,“ ütles Latvala.