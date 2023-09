DELFI ANCONAS | Vigastada saanud Renee Teppan: pole välistatud, et mu turniir on läbi

„Hakkasin jalga juba esimeses geimis katsuma. Tundus, et midagi on täna pahasti. See häirib mind juba mõnda aega ja läks täna kahjuks samm-sammult hullemaks. Kolmanda geimi viimase servi ajal oli juba päris pahandus. Ütlesin: „Äl, sorri, nüüd on vaja vahetada“,“ rääkis Teppan pärast 0:3 kaotust, jääkott vasaku jala tagareie külge seotud.

„Tõesti ei oska öelda, kuidas siit edasi. Tagareis on päris tüütu asi. Proovime teha, mis teha annab. Proovin olla võistkonna jaoks olemas, aga siinkohal on hommik õhtust targem. Lihasasjad on tobedad ja tüütud. Ei ole välistatud, et mu turniir on läbi, ükskõik kui kaugele me ka ei jõuaks.“