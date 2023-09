XI Lahemaa maraton toimus vihmas ja päikeses

Kuna ilm oli rahulik, siis möödus ka meremaraton päästjatele rahulikult. Kuid nii võistluste peakorraldaja Mart Reimann kui ka turvameeskonna ülem Madis Praks tõdesid, et aastatega on nii esikoha taotlejate ning harrastajate professionaalsuse tase riskijuhtimises kõvasti kasvanud ja päästemeeskonna tuge vajavad võistlejad üha vähem ja vähem. Eesti aerutamisföderatsiooni president Martin Ilumets lisas, et aasta-aastalt on harrastus- ja matkaaerutajate hulk kasvanud just selliste ürituste kaudu, mis toovad kokku nii sportlased, kui harrastajad.