Erki Nool avaldas näitusel „Igihaljad“ oma kolm lemmikmedalit

„Esimene medal on Stockholmi sise-EM medal 1996. aastal. Ütlesin enne võistlust, et lähen kulla järgi, kuigi ma polnud kunagi ühtegi medalit võitnud. Kuldmedal tuli läbi raskuste, aga ta tuli. Teine on Budapesti EM-i kuld 1998. aastal. Tegin hästi hea hooaja ja panin i-le punkti. Kolmas on Sydney OM-kuld. Nagu me kõik teame, siis olümpiamängudel võistlemine on oluliselt teist karva kui tavalistel tiitlivõistlustel. Olin selleks valmistunud juba kaheksa aastat, et kuldmedalit saada. Olümpiakuld kaalub kindlasti kõik medalid kõige rohkem üle,“ hindab Nool.