Iraani peatreener: mängijate kodustamine tuleks keelustada

„Ma olen täiesti vastu [naturaliseeritud mängijatele]. See tuleks ära keelata,“ ütles Demir, vahendab Eurohoops. „Koondises peaks mängima vaid originaalpassiga korvpallurid või siis vähemalt need, kes on selles riigis sündinud.“

„Kuidas me saame öelda, et see on aus võistlus? Ma ei usu seda,“ lisas Demir. „FIBA saaks otsustada, et nad ei luba enam naturaliseeritud mängijaid. Et see aeg on läbi.“