Tänak Kreeka ralli eel: soovime lõpetada aasta suurepäraste emotsioonidega

Ott Tänak soovib hooaja lõpetada positiivsel noodil. „See on tore, et sain paar nädalat treeningutest puhkust. Sain meeled värskeks ja olen valmis hooaja neljaks viimaseks etapiks. Kreeka ralli saab olema raske nii meile kui ka masinale. Ma ootan põnevusega, et saaksin seal suruma hakata. Anname endast kõik, et aasta suurepäraste emotsioonidega lõpetada!“ rääkis Tänak M-Spordi teatel.

M-Spordi tiimipealik Rich Millener ütles samuti, et viimastele etappidel on eesmärk saavutada võimalikult head tulemused. „Kreeka on meile sageli hästi sobinud; see on meie kõige edukam etapp, kus oleme teeninud kaheksa esikohta. Ott on siin viimasel ajal teinud häid tulemusi ja loomulikult mäletame kõik Pierre-Louis’i eelmise aasta esitust, kui ta teenis katsevõidu ja oli liidrikohal,“ rääkis Millener.

„Pole kahtlustki, et meid ootab ees tohutu väljakutse. Kogu meeskond tunneb survet pingutada heade tulemuste nimel, milleks me oleme võimelised. Kuumusega võitlemine on alati tõeline väljakutse, kuid oleme selleks täielikult valmis. Loodame pärast paari keerulist etapp teha tugeva tagasituleku,“ lisas ta.

Kreekas tuleb Rally2 klassis starti ka Robert Virves, kelle tänavune aasta pole kulgenud oodatult. „Ootan väga, et saaksin pärast Soomes toimunut uuesti rooli taha istuda. Minu senine hooaeg on olnud pettumus, nii soorituse kui ka tulemuste poolest. Kreeka võib olla minu jaoks selle aasta viimane ralli, seega pean end kokku võtma ja korraliku tulemuse tegema,“ avaldas Virves arvamust.

Kreeka Akropolise ralli toimub 7.-10. septembrini.