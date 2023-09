DELFI VIDEO ANCONAST | Reto Giger: esimese kahe geimi järel ei paistnud, et mängust selline triller tuleb

Küsimusele, kas võis oodata, et sellest mängust selline viiegeimiline triller tuleb, vastas Giger: „Pärast esimest kahte geimi see nii ei tundunud. Oleme ka trennides näinud, et meil on vahel aega vaja, et end käima saada. Teadsime, et kui saame hoo sisse, läheb Eestil raskeks. Otsustavad geimis reageerisid nad muidugi hästi.“