Eesti meistritiitli võitnud Soomer: Valtoneni püüda polnud üldse lihtne!

Hannes Soomer (Honda, Vihur Motosport) saatis oma võistlusmootorrattad eelmisel nädalal bussiga Hockenheimi poole teele ning osales seetõttu nädalavahetusel Porsche Ringil peetud motoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste neljandal ja viimasel etapil vana tsikliga, mida viimati kasutas aasta eest.



Kvalifikatsioonis sõitis Soomer välja aja 1:14.532 ja kindlustas Ville Valtoneni (Yamaha, Soome) ja valitseva Eesti meistri Hanno Veldi (Aprilia, Vihur Motosport) ees parima stardikoha. Seda eelist Soomer aga võidusõidus ära ei kasutanud, sest start ebaõnnestus ja esimesse kurvi jõudis ta alles viiendana. Mõne ringiga noppis ta enda eest ära Šarunas Pladase (BMW, Leedu) ja Mihkel Osula (BMW, Vihur Motosport), kuid 17 ringi pikkust võistlust juhtis endiselt Valtonen ja tundus, et vahe tagasisõitmine on Soomerile võimatu. Kuid Soomer tõestas põnevusest sõrmeküüsi närinud pealtvaatajatele, et kõik on võimalik ning sõitis ring-ringi järel välja alla 1:14 jäävaid aegu, võttis Valtonenile nähtavalt selja taha ja läks viis ringi enne lõppu ikkagi oma teed.



Kas Soomer viivitas stardis selleks, et enda ja pealtvaatajate jaoks sõitu põnevamaks teha, oli nii mõnegi pealtvaataja küsimus. „Meelega ma seda kindlasti ei teinud,“ ütles finišis õnnitlusi vastu võttev Soomer, kes teenis pärast viieaastast vaheaega oma elu teise Eesti meistritiitli ja võttis eelmise aasta meistrilt Hanno Veldilt oma mootorrattale vastu kuldse Eesti meistri kleepsu. „See tsikkel on aasta otsa seisnud kuuri all ja nädala keskel võtsime ta sealt välja. Ühtegi proovistarti ma selle rattaga ei teinud, esimene, mille tegin oli võistluse stardis ja kõigile oli näha ka, kuidas see välja tuli.“



„Kui Hannost mööda sõitsin ja hakkasin Villet taga ajama, siis esimesed ringid ma teda väga kinni ei võtnud. Ville sõidab ju väga kiiresti, enda uue mootorrattagagi on raske teda kätte saada, sellega veel keerulisem,“ tunnistas Soomer, et finaaletapil lahendada tulnud ülesanne polnud talle sugugi lihtne. Valtonen võttis Superbike’ide sõidus eile teise koha kaotades Soomerile 5.397 sekundit ja kolmas oli Velt (+34.427 s).



Pärnust suundus Soomer otse Saksamaale Hockenheimi testima ja nädala lõpus osaleb ta ühel rahvusvahelisel tiitlivõistlusel, siis tuleb nädal aega pausi ning Saksamaa meistrivõistluste sari IDM lõpeb 24. septembris samuti Hockenheimis. Soomeril on matemaatiline võimalus see sari veel võita (liidril Florian Altil on 197, Ilya Mikchalchikul 161, Patrick Hobelsbergeril 157 ja Soomeril on 149 punkti), kuid reaalselt läheb ta pigem püüdma kohta esikolmikus.



Väga põneva duelli pakkus finaaletapil klassis Superstock 600 ka Jaanus Saarmaa (Suzuki, Suzuki Team Estonia), kes suure osa võidusõidust ajas taga oma põhikonkurenti Jonas Stankunast (Yamaha, Leedu) ning kellel õnnestus Stankunasest ka mööduda, kuid siis tuli taas juhtpositsioon käest anda ja lõpuks pidi Saarmaa sõidus siiski leppima teise kohaga. „Mahajääjad jäid ette ja kaotasin ringi peale terve sekundi,“ tunnistas Saarmaa, kes kogus Eesti meistrivõistluste arvestuses Stankunasega küll võrdse arvu punkte, kuid rohkema etapivõitude arvuga kuulub tiitel siiski eestlasele. „Stankunas sai järgi ja ründas mind täpselt õiges kohas. Ta on väga tugev vastane, iga aasta ja iga sõiduga areneb üha rohkem. Olen väga tänulik, et mul on selline suurepärane konkurent.“ Saarmaa pidi ka tunnistama, et ei teadnud, kas on viimane ring või jääb veel üks ring sõita ning kui Stankunas tema rünnakukatse vastuseks hilja maha pidurdas, ei julgenud Saarmaa riskile minna, vaid otsustas pigem püsti jääda ja kindlalt finišisse jõuda.



Hooaja alguse vigastusest on Saarmaa paranenud ja jääb sellest aastast kõige enam meenutama kahte kõva lahingut: eile lõppenud viimast etappi ning vihmasõitu Bikerniekis, kus ta vigastuse kiuste suutis rasketes oludes välja sõita konkurentidele püüdmatuks jäänud ringiaegu.



Ka Supersport 300 klassis ei kingitud võitu kergelt. Esimeselt stardikohalt rajale kihutanud Selyn Kazakova (Yamaha, Vihur Motosport) läks küll sõitu kohe juhtima, kuid klubikaaslased Hugo-Brent Freimann (Yamaha) ja Andre Köster (KTM) ei jäänud võistluse jooksul temast kordagi kaugele maha. Freimann otsis pidevalt möödasõiduvõimalusi, kuid ükski katse ei läinud korda ja finišis edestas Selyn Hugot 0,3 sekundiga, Köster oli kolmas (+5,5 s). „Mina ei tea, kuidas teistel sportlastel, kes esikoha nimel heitlevad, närvid vastu peavad,“ tunnistas õnnelik Eesti meister finišis psühholoogilise koorma raskust. „Teadsin, et pean lõpetama vähemalt teisena ja olema kindlasti Andre ees. Suutsin küll püsida kõikidel ringidel esimene, kuid närvid läksid niimoodi läbi, et ajasin käigud segi, kurvides läks vahepeal pidurdamine sassi - aga suutsin ikka lõpuni pingutada ja asi oli seda väärt!“



20 osalejaga B1200 klassis suutis kvalifikatsiooni kiireim Arvo Alehodzin (Honda, Vihur Motosport) ka sõitu juhtima minna, kuid karikasarja kahel liidril, Raido Leenpalul (Kawasaki, RedMoto Racing) ja Sander Telvel (Yamaha, Suzuki Team Estonia) olid esikoha jagamisel oma plaanid. Neljandal ringil kihutas Telve juba kõige ees ning vajutas gaasi põhja sellise hooga, et ei jätnud ei Leenpalule ega teistele taganttulijatele võimaluse raasugi. Alehodzinist läks Leenpalu küll mööda, kuid ring-ringi järel alla 1:19 aegu sõitnud Telve ning ka Eesti karikavõistluste esikohta jäi RedMoto sõitjale püüdmatuks.



Päeva lõpetas C-klasside ühissõit. C1200 klassis suutis Roman Rumjantsev (BMW, Vihur Motosport) lätlase Davis Briedise (BMW) järel teiseks tulla, kolmas oli avaetapil Rahvaliiga klassis kiireid aegu näidanud Edgars Krumins (BMW, Läti). C600 klassis tegi vägeva sõidu Tarmo Kõrs (Suzuki, RedMoto Racing), kes edestas Mantas Apanaviciust (Kawasaki, Leedu) ja Hanno Hanssonit (Kawasaki, Vihur Motosport).



Külgvankrite klassis selgusid Eesti meistrid aga eile Soomes Alastaro ringrajal põhjanaabrite etapi raames. Eero Pärm ja Lauri Lipstok (Pärm Racing Team) võtsid etapi teises sõidus kolmanda koha ning teenisid Soome meistritiitli, täpselt nii, nagu nad aasta alguses lubasid. Ühtlasi said nad AEGAON Watches eriauhinna kui võistluse kiireim Eesti külgvankripaar. Eesti meistriteks külgvankrite klassis said sel hooajal aga hoopis soomlased Petri Makkula/Jaana Soppa!



Kahel päeval osales Eesti ja Balti meistrivõistluste finaaletapil 133 võistlejat üheksas klassis.