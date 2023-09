Suurklubis käärib? Koosseisust välja jäänud Sancho: olen olnud pikka aega patuoinas ja see pole aus

23-aastane Sancho on teistsugusel arvamusel. Oma avalduses kirjutas inglane muuhulgas ka treeningutest. „Ma ei luba inimestel öelda asju, mis ei vasta tõele. Mul on sel nädalal trennis väga hästi läinud. Ma arvan, et sellel (koosseisust väljajäämisel - toim) on muud põhjused, mida ma ei hakka lahkama. Olen olnud pikka aega patuoinas ja see pole aus“, kirjutas Sancho.