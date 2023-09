TÄISPIKKUSES JA FOTOD | Kristjan Ilves hooajaeelsel pressikonverentsil: päris vastikud ja valusad kuud on olnud

„Inimene pole kunagi oma saavutustega rahul ja tahab alati paremaks saada. Ma tunnen ka, et heal päeval hüppan väga kõrgel tasemel, aga stabiilsust ja detaile tahame veel paremaks saada. Oleme selle kallal vaeva näinud ja teinud suuremaid muudatusi. Kuna see hooaeg on tiitlivõistluste vaba, siis leppisime treeneritega kokku, et võtame rohkem riske ja proovime veel suuremaid samme teha,“ selgitas Ilves pressikonverentsil.

„Ma detailidesse ei hakka laskuma, aga näiteks äratõukel saaksin olla veel efektiivsem ja kiirem. Oleme natuke mu tavapärast rütmi lõhkunud, et saada veel paremaks. Loomulikult see keerab kohati hüppamise tagurpidi, aga võtan selle riski enda kanda. Murdmaarajal võib lõputult tehnikaga tööd teha. Oleme seda lihvinud, aga alati on võimalik veel paremaks saada. Rasked töötunnid on õnneks selja taga. Ütlen ausalt, et päris vastikud ja valusad kuud on olnud, aga kui keha sellest ära taastub, siis usun, et oleme väikese sammu edasi teinud,“ lisas ta.