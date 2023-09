Kersti Kaljulaid: on täiesti normaalne olla spordirajal kohmakas ja aeglane

Kuna presidendil lapsena jalgratast ei olnud, siis on ta nüüd näinud palju vaeva jalgrattasõidu tehnilise poole õppimisega. „Olen korduvalt kukkunud ning mäed on minu sõbrad ainult ülesmäge sõites,“ ütleb Kersti naljatledes. „Ma arvan, et me peame ära normaliseerima selle, et sa oled rajal kohmakas, aeglane, jääd kiirematele suusatajatele ja ratturitele ette. Nad pahandavad sinuga, mõnikord põhjusega, mõnikord lihtsalt sellepärast, et neil oli paha tuju. Seda on kõigiga juhtunud, kes ei ole väga tugevad sportlased. See on täiesti normaalne tegelikult,“ julgustab Kersti inimesi sportimisega alustama ka hilisemas eas.