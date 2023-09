Magnus Kirt alustab koos elukaaslasega treeneritööd Audentese spordiklubis

Läti tippsportlane, maailmameistrivõistluste seitsmevõistluses pronksi pälvinud ja kahtedel Olümpiamängudel osalenud Laura Ikauniece on koos elukaaslasest Magnus Kirdiga Audentese saalides pidevalt treeninud ja spordiklubi lastele juba aastaid heaks eeskujuks olnud. „Ootan põnevusega uue huvitava teekonna algust treenerina. Loodan, et nii minu kui ka teiste Audentesega liitunud tippsportlaste saavutused inspireerivad lapsi ja noori endast parimat andma, pingutama ja sportimisest rõõmu tundma,“ rääkis Ikauniece.

Maailmameistrivõistlustel odaviskes hõbeda pälvinud Magnus Kirt soovib noortesse spordivaimu süstida. „Konsultandina saan noorte oskusi fokuseeritult konkreetse ala raames arendada. Sportlaseks kasvamise teel ei saa treenerite ja nõustajate rolli alahinnata. Toetav sõna ja hea nõuanne õigel hetkel võib väga oluliseks osutuda. Seepärast võtan oma uut rolli väga tõsiselt ja püüan anda endast parima, et märgata iga noorsportlase individuaalsust ja arvestada nende vajadustega,“ rääkis Kirt.

Audentese juhatuse liikme ja Audentese spordiklubi juhataja Priit Ilveri sõnul on kergejõustik laste ja noorte seas aina populaarsust koguv ala ja gruppidesse registreerumine on väga aktiivne. „Üle-eelmisel nädalal avatud Ksenija Balta grupid osutusid väga populaarseks. Tänu Läti kergejõustikutipu Laura Ikauniece klubiga liitumisele saame avada kaks korda suuremad grupid ja kõikidele soovijatele meie juures treeninguid võimaldada. Balta ja Ikauniece hakkavad lapsi koos treenima samadel aegadel,“ rääkis Ilver.

Ilveri sõnul on Audentese spordiklubi ajakavad ja treenerid uueks hooajaks paigas ning spordihallis kõik ajad juba täitunud. Poiste korvpalligruppidega alustame sellel hooajal väiksemas mahus, kuid järgmisel hooajal on plaanis korvpalligruppe suurendada. Samuti jätkame tööd selles suunas, et kaasata järjest enam oma spordiala tippe meie laste, noorte ja tippsportlaste arendamisse.