DELFI ANCONAS | Aastaid tagasi Eestit kollitanud Serbia superstaar: Robert Tähe puhul nägin, et on ka minust professionaalsemaid mehi

Täna 32. sünnipäeva tähistav maailma üks parimaid diagonaalründajaid Atanasijevic on Eesti võrkpallisõpradele tuttav nii positiivses kui negatiivses võtmes. Serbiaga kahel korral Euroopa meistriks tulnud mees on olnud nurgaründaja Robert Tähe klubikaaslane nii Itaalias Perugias kui ka Poolas Belchatowis. Eesti koondisele on Atanasijevic aga omajagu peavalu tekitanud.