Tunnistame Gundars Vētraga Läti korvpallitriumfi. „Homme on lapsed korvpallitrenni järjekorras!“

Delfi jälgis Läti korvpallikoondise ajaloolist otsustavat alagrupimängu Brasiilia vastu MM-il koos Tartu Ülikool Maks & Mooritsa läti peatreeneri Gundars Vētraga. „Enam ei saa keegi öelda, et [eelmised võidud olid] üks-kaks õnneliku juhust. See on muster. Soovitaksin ameeriklastel mõned Läti mängude videod üles otsida,“ tunnustab muidu rahuliku olekuga Läti korvpallilegend pärast 104:84 võitu tähistanud lõpuvilet oma kodumaa koondislasi.