KORVPALLISTUUDIO | Elagu Baltimaad! MM on võtnud päris uskumatu pöörde

Läti ja Leedu pääsesid mõlemad veerandfinaali. Läti on sisuliselt üllatanud kõikide ootusi ja täna tegi seda USA alistamisega ka Leedu. Nüüd on teoorias võimalik, et finaal jääb Baltimaade siseasjaks. Tundub ebareaalne, aga vahegrupimatšid pakkusid nii palju ootamatusi, et kõike või.