Kaks eestlast pääsesid US Openi noorteturniiril põhitabelisse

Täna õhtul astub väljakule Markus Mölder (ITF81), kes pääses põhiturniirile lucky luser’ina. Tema vastaseks on esimeses ringis prantslane Paul Barbier Gazeu (ITF55). Gazeu on 18-aastane nagu ka Mölder ning tema kontos on üks J200 turniiri võit. Kuid ka Mölder on sel aastal võitnud Hannoveris J200 turniiri ja lisaks Tallinnas J100 turniiri.