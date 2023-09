USA koondise peatreener Steve Kerr: Leedu oli hiilgav ja vääris võitu

„Nad alustasid mängu väga kuumalt ning tabasid oma esimesed üheksa võetud kaugviset. Nad tabasid iga viske ja said häid viskekohti. Ma ei ütleks, et me polnud valmis, vaid Leedu tegi ideaalse esimese veerandaja. Nägime, kui kõvasti me peame oma eesmärkide täitmiseks mängima,“ lisas juhendaja.

Kerr leidis esitusest ka positiivset. „Mulle meeldis, et kutid võitlesid lõpuni. Meil on nüüd vaatamiseks suurepärane videomaterjal. Leedu on hiilgav korvpallimeeskond. Nad liiguvad, viskavad ja treener teeb väga head tööd,“ kiitis Kerr. „Oleme pettunud, kuid meie siht on jätkuvalt kuldmedal. Saime olulise kogemuse, sest see on FIBA. Vastas on meeskonnad, kellel on järjepidevust, ning nad saavad aru, mida nad platsil teevad. Leedu oli hiilgav. Nad väärisid võitu.“