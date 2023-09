FOTOD | Tänavusel kahe silla jooksul maagilist poole tunni piiri ei alistatud

Meestest vahetas mulluse teise koha kuldse vastu Sparta spordiseltsi liige Leonid Latsepov, saades täpselt kümme kilomeetrit pikal distantsil ajaks 30.18. Teise koha pälvis 31.02ga Kenny Kivikas (TÜASK), kolmandaks platseerus 15 aastat vana juunioride Eesti rekordi ligemale minutiga purustanud Morten Siht (Viljandi VAK Staier). Nemad kolmekesi said kergejõustikuliidus pikamaajooksu kureeriva Toomas Tarmi poolt kaela ka meistrivõistluste medalid.

„Ehkki jooksin enda kohta kehvasti, olen võidu ja meistrikulla üle õnnelik,“ rääkis võidumees finišis, kes enda sõnutsi lootis alla 30 minuti lipata. „Tunnen isegi veidi piinlikkust, et Eesti meister ei suutnud alla poole tunni rada läbida.“

Naiste arvestuses oli valusaima jalaga ja näitas 34.36ga rivaalidele teist aastat järjest kandu Laura Maasik (Nõmme KJK). Teise-kolmanda koha said vastavalt Helen Bell (Sparta spordiselts, aeg 36.07) ja Liis-Grete Arro (SK Jooksupartner, 36.24). Nemad kolmekesi troonisid ka riigi tšempionaadi arvestuses.

„Meistrivõistlusi on alati uhke tunne võita, ent eelkõige tunnen suurimat heameelt korraliku aja üle,“ nentis Maasik, kes enda sõnutsi parandas aastaga aega poole minutiga aega. „See tähendab, et treeningud on kandnud vilja.“