DELFI VIDEO| Pevkur: kui Venemaa võrkpalliliidule annab nõu endine FSB peadirektor, ei saa väita, et sport ja poliitika pole seotud

„Esmane info tuli Poola alaliidust, et nad plaanivad kohale tulla. Hakkasime kohe uurima, et kuidas see võimalik on, sest Venemaa ja Valgevene on kõrvaldatud kõikidest võistlustest, samuti ka kõikidest komisjonitöödest ja delegaadi ülesannetest. Selgus, et neid justkui lubavat sinna rahvusvaheline olümpiakomitee. Meie jaoks on see vastuvõetamatu, et Venemaa laua taha lubatakse. Seetõttu tegime otsuse, et me seal ei osale,“ rääkis Anconasse EM-finaalturniirile jõudnud Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur enne Eesti - Šveitsi kohtumist Delfile.