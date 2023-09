Maiko Tamm võitis rallikrossi Rally X Nordic sarja

Kogu varasem hooaeg ja viimase etapi eelsõidud läksid nii, et finaali starti asusid Tamm ja belglane Vranckx täpselt võrdselt punktiseisult - kes võidab finaali, see võidab ka tiitli. „Läksime koos Vranckiga kohe alguses jokkerisse, tekkis väike „rüselus“, kuid jätkasime mõlemad võidusõitu.“ Finaali võitis Tamm, Vranckx sai kolmanda koha.

Tamm tõdes, et võit tähendas ühtlasi hooaja põhieesmärgi täitmist. „Hooaeg läks hästi korda, meeskond tegi suurepärast tööd ja ise pingutasin samuti maksimaalselt. Ühtlasi sain ka teada, mille kallal pean edasise arengu tarvis tööd tegema, esmajoones on see stabiilsus.“

Supercari sõitjad on Rally X Nordicus jagatud kahte kategooriasse: Pro klassis võistlejad on juba saavutanud edu maailma tippsarjades, Pro Am võistlejad on väiksema kogemusega. Eelsõitudes ja poolfinaalides võistlesid mõlema kategooria sõitjad koos, kuid finaal peeti eraldi. Pro kategooria võitis viiekordne maailmameister Johan Kristoffersson (VW Polo RX).