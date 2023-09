KOMMENTAAR | Pommirühm pani Eesti kergejõustikule pika puuga ehk Miks naudivad meie sportlased juba augustis Mojitot?

Kurb ja piinlik on. Mati Lillialliku ees, kes eelmisel kolmapäeval korraldas Tallinna Kalevi staadionil rahvusvahelise kergejõustikumiitingu, piinlik mitmesajapealise publiku ees, kes läbi teedeehitusest umbes linna võistlust vaatama saabus ja entusiastlikult kaasa elas, piinlik nende piiritaguste sportlaste ees, kes tulid Eestimaale, et kohalikele konkurentsi pakkuda... Ainult et kohalikke sportlasi peaaegu polnudki. Kas see oli atleetide boikott või Maarjamaal polegi enam kergejõustikku?