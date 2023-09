Läti peatreener Banchi ajaloolisest võidust: tegime poolajal õiged muudatused

„24 korvisöötu ja 6 pallikaotust näitab meie täna pakutud korvpalli kvaliteeti,“ tõi Läti peatreener Luca Banchi välja ühe peamise võidu võtme. „Olen väga rahul ja kuttide üle uhke. Tõestasime selles mängus, et me liigume õiges suunas. Matši algus oli päris keeruline, sest Brasiilia on üsna spetsiifiline meeskond - võidumängus Kanadaga nad suutsid pisikesed detailid keerata enda kasuks. Nagu poksija, kes annab järjest lööke.“

Peatreener edus enda rolli liiga suureks ei pidanud. „Minu töö on mängijate suunamine, aga mängijad peavad need asjad platsil ise täide viima. Mul pole pulti, millega mängijaid juhtida. Me võime poolajal riietusruumis teha pisikesi muudatusi, aga sa ei saa muuta oma plaani, stiili, iseloomu ja identiteeti. Oleme väljakul üsna mitmekülgsed, kuid peamine on see, et mängijad annavad endast kõik,“ lisas ta.