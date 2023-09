M-Spordi boss: me ei taha Tänakut kaotada

Rallimaailmas on seis üsna segane, sest tippsõitjatest on järgmiseks hooajaks lepingu sõlminud ainult Thierry Neuville'. Teiste meeste, sealhulgas Ott Tänaku, edasised plaanid on lahtised.

Millener möönis, et M-Sport pole võrreldes teiste tiimidega kuigi heas seisus. „Võitval meeskonnal on alati lihtsam läbi rääkida. Ma ei tea, millised on teiste tiimide plaanid ja millised on nende võimalused,“ ütles ta portaalile Motorsport.

„Järgmisel paaril kuul peame läbirääkimisi, aga ma ei usu, et otsus tuleb kiirelt. Minu arusaama järgi me keegi ei taha Otti kaotada. Ta on olnud MM-sarjas fantastiline ja tahame teda meeskonnas hoida. Kuid tegemist pole kiire ega kerge vastusega,“ lisas Millener.

Britt lubas, et tema ja tiim pingutavad Tänaku allkirja saamise nimel. Kuid samas jäi ta kahe jalaga maale. „Ma ei tea, kas ta läheb mõne teise tootja juurde või mitte. Ma ei tea, mida Ott plaanib. Aga meie omalt poolt tahaksime teda väga meeskonda,“ märkis Millener. „Oleme teinud suuri edusamme ja tahaksime seda hea meelega jätkata. Me kõik teame, et suudame veel paremini - olnuks meil tänavu rohkem õnne, siis võiks olla hoopis teised seisud. Kui meil poleks tänavu üldse häid tulemusi, siis oleks arutelud hoopis testi laadi.“

Autoralli MM-sari jätkub järgmisel nädalal Kreekas.