OTSEBLOGI JA FOTOD ANCONAST | 2:2! Eesti mängis kahegeimilise edu maha, võitja selgub otsustavas geimis

Pärast tasavägist algust haaras Eesti avageimis juhtohjad, pääsedes ette 11:6. Sealt edasi kontrollisid eestlased geimi. Šveitslased jõudsid kolme punkti kaugusele (13:16), aga lähemale mitte. Esimene geim läks lõpuks Eestile 25:18.

Teises geimis oli seis veel viigis 10:10, kuid pärast seda hakkas Eesti tasapisi edu kasvatama. Suurimal hetkel oli vahe viis punkti (21:16 ja 22:17). 19:24 seisul päästsid šveitslased kaks geimpalli, kuid kolmandat enam mitte.

Kolmandas vaatuses juhtis Eesti 16:12, kuid punasärgid jõudsid järele ning viigistasid seisu 18:18 peale. 19:19 seisus pääses Šveits paari eduka rünnakuga juhtima ning neljas geim kallutati endale 25:22.

Eesti on sel EM-il kaotanud 0:3 (-22, -19, -19) Saksamaale ja 0:3 (-17, -22, -19) Itaaliale. Šveitsil on all 0:3 (-19, -16, -19) kaotus Serbiale ja 0:3 (-14, -16, -21) kaotus Saksamaale.

Et pääseda edasi kaheksandikfinaali, tuleb Eestil mahtuda kuueliikmelises alagrupis nelja parema sekka. Lisaks Eestile ja Šveitsile on kahe vooru järel võiduta veel Belgia, kellega Eesti kohtub teisipäeval. Homme on Eesti vastaseks kolmest mängust kaks võitu saanud Serbia.

„Kindlasti ei tohi me Šveitsi alahinnata. Peame arvestama, mida Šveits ise on rääkinud: nemad tulid siia EM-finaalturniirile Eestit võitma. Alagrupist edasipääs on võibolla sisimas mõne mehe soov, aga see koht, kus nad tunnevad, et neil on võimalik hammustada, on just homme meie vastu,“ rääkis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg pärast eileõhtust treeningut.

„Tegemist ei ole suvalise võistkonnaga EM-finaalturniiril. Meil on võimalus nad homsega mängida suvaliseks võistkonnaks EM-il ehk jätta nad nulli peale. Aga see on vaja ära teha.“