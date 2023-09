BLOGI JA FOTOD ANCONAST | Eesti võrkpallikoondis mängis kahegeimilise edu maha, aga avas EM-il võiduarve!

Eesti on sel EM-il kaotanud 0:3 (-22, -19, -19) Saksamaale ja 0:3 (-17, -22, -19) Itaaliale. Šveitsil on all 0:3 (-19, -16, -19) kaotus Serbiale ja 0:3 (-14, -16, -21) kaotus Saksamaale.

Et pääseda edasi kaheksandikfinaali, tuleb Eestil mahtuda kuueliikmelises alagrupis nelja parema sekka. Lisaks Eestile ja Šveitsile on kahe vooru järel võiduta veel Belgia, kellega Eesti kohtub teisipäeval. Homme on Eesti vastaseks kolmest mängust kaks võitu saanud Serbia.

„Kindlasti ei tohi me Šveitsi alahinnata. Peame arvestama, mida Šveits ise on rääkinud: nemad tulid siia EM-finaalturniirile Eestit võitma. Alagrupist edasipääs on võibolla sisimas mõne mehe soov, aga see koht, kus nad tunnevad, et neil on võimalik hammustada, on just homme meie vastu,“ rääkis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg pärast eileõhtust treeningut.