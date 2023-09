Romet Pajur sprintis end Belgia velotuuri viimasel etapil kolmandaks

„Minule on see kõik väga suureks üllatuseks ja ma olen väga rahul,“ tõdes Pajur etapi järel. „Peale kõike seda, mis hooaja jooksul juhtunud on ja kui halvasti on alati läinud, siis lahtivedajana lõpuks TOP3 koht välja sõita teeb tõesti südame soojaks. Sõit ise oli nagu iga teine grupisõit. Ründajad said eest ära ja liidrid ajasid taga. Viimasel ringil saadi nad kätte ja siis hakati positsioonide pärast võitlema. Olime terve viimase ringi ideaalsel kohal kuni 700 m enne lõppu tuldi külgedelt mööda. Arvasin, et sõit on läbi, kuid alustasin siiski enda sprinti 400 m peal olles. Panin lihtsalt lõpuni ja õnnestus lausa kolmandaks tulla.“