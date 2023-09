Uue autoga kohanev Jüri Vips alustab karjääri esimest IndyCari etappi teisest kümnest

„Ma pean lihtsalt rohkem suruma kui olen varasemalt harjunud, sest auto võimaldab seda. Näiteks kümnendat kurvi rünnates tundsin ennast ebamugavalt. See, kui palju need autod võimaldavad teha ja kurve rünnata, on võrreldes F2 masinaga väga erinev,“ rääkis eestlane pärast ajasõitu.

„Üks asi on see, et ma pole tükk aega sõitnud, teine ​​aga see, et olen F2 autoga harjunud. See on kindlasti muljetavaldav, mida need autod suudavad ja see oli minu jaoks suur äratuskell,“ lisas Vips.