Eluaegne abimees tõusis Vuelta liidriks: ma poleks uskunud, et see kunagi juhtub

28-aastane Kuss on rattamaailma üks hinnatumaid abilisi, kes on viimastel aastatel suurtuuride võiduni aidanud nii Roglici kui ka Jonas Vingegaardi. Kuigi mõlemad on Hispaania velotuuril kohal, on Kuss saanud seekord ka ise särada.

Kuss võitis neljapäeval peetud kuuenda etapi ja laupäeva järel sai ta enda valdusesse punase liidrisärgi. Ta edestab Hispaania ratturit Marc Soleri (UAE Team Emirates) 43 sekundiga, esimeselt kohalt kolmandaks langenud Prantsusmaa sõitja Lenny Martinez (Groupama-FDJ) jääb maha minutiga. Roglic on seitsmes (+2.38) ja Vingegaard kaheksas (+2.42).

Kussi jaoks on suurtuuri liidriks tõusmine eriline sündmus. „Ma poleks uskunud, et see kunagi juhtub. Aga see ongi Vuelta ilu. Siin nähakse liidrisärgis palju erinevaid sõitjaid. See pole nagu Tour de France, kus liidrid on ainult tugevaimad ratturid. Väga lahe on liidrisärki kanda ja pean seda nautima, sest iga päev sellist asja ei juhtu,“ vahendas tema sõnu portaal Cyclingnews.

Kui kauaks tahab Kuss liidrisärki hoida? „Hea küsimus. Tahaksin kuni viimase päevani. Aga ma ei tea, kas minu temposõidu tõttu (see pole ameeriklase tugevaim külg - A.K.) suudan edu hoida,“ vastas ta.

Roglic märkis Eurospordi ülekandes, et Jumbo-Visma ratturite omavaheline heitlus on tõepoolest väga põnev. „Meil on tiimis nüüd vähemalt kolm liidrit,“ ütles ja lisas naljatledes, et äkki lisandub sinna ka keegi neljas. Reaalsuses seda ei juhtu, sest praegu on üldarvestuses paremuselt neljas Jumbo-Visma sõitja ungarlane Attila Valter, kes jääb liidrist maha rohkem kui üheksa minutiga.

Tänase 165 km pikkuse Alicante piirkonnas sõidetud etapi võitja selgitatati väikese pundifinišiga, kaheksameheline grupp moodustus kümmekond kilomeetrit enne lõppu alanud esimese kategooria tõusuga. Kiireimat jalga näitas Roglic, kes edestas mullust Vuelta üldvõitjat Remco Evenepoeli (Soudal-Quick Step) ja Juan Ayusot (UAE Team Emirates). Vingegaard ja Kuss olid kahesekundilise kaotusega vastavalt viies ja seitsmes.