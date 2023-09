DELFI VIDEO | Rikberg vastase uinutamistaktikast: meenutasin meestele, et oleme ka Makedoonia tuletõrjujate käest tappa saanud

Trennijärgses intervjuus Eesti ajakirjanikele rääkis Rikberg nii tänasest reisitõrkest teel Perugiast Anconasse, treeningu ülesehituse põhimõtetest kui ka raskustest homse algkoosseisu valikul. Mäng Šveitsiga algab homme Eesti aja järgi kell 19. Kaheksandikfinaali pääsevad alagruppide neli paremat. Võiduta on lisaks meile ka Šveits ja Belgia. Viimasega kohtub Eesti teisipäeval. Enne seda on vaja veel esmaspäeval ära pidada lahing Serbiaga, kes on võitnud 3:0 Šveits ja 3:1 Belgiat ning kaotanud 0:3 Itaaliale.

Alar Rikberg, kuidas tänane reis läks ja kuidas päev on kulgenud - kas plaanipäraselt või tuli plaani ka muudatusi teha nagu Itaalias kombeks?

Nagu ikka reisidel kombeks - asjad ei kulge plaanipäraselt. Meie kahetunnisest bussireisist Anconasse sai kolmetunnine, seda põhjusel, et meie teekonda ilmestas üks avarii, mis oli otsetee kinni pannud. Olime juba õige lähedal Anconale, kui selgus, et tuleb teha päris korralik ring. See lõi kogu päevakava sassi, aga igas halvas tuleb leida midagi head - hakkasime otsima alternatiive. Pärastlõunal poole kaheks planeeritud trenn muutus õhtuseks kella kuueseks trenniks, mis homset mänguaega silmas pidades ongi palju parem. Meil lihtsalt vedas kõvasti, et Itaalia täna trenni ei teinud ja me saime nende saaliaja endale.