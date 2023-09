Tartu sai kontrollmängudes esimese võidu, Eesti klubide heitlustes jäid peale TalTech ja Rapla

Mitmed Eesti-Läti korvpalliliigas mängivad võistkonnad on alustanud kontrollmängudega. Kevadel Eesti-Läti liiga pronksi ja Eesti meistrivõistluste hõbeda võitnud Tartu Ülikool Maks & Mooritsal on kirjas juba kolm kohtumist, millest on võidetud üks.