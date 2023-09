Ukraina võrkpalliliidu peasekretär venelaste osalemisest CEV-i kongressil: kui sa tead, et keegi sind näha ei taha, siis ära tule!

Ukraina, Eesti, Poola, Läti ja Leedu võrkpalliliidud otsustasid täna toimunud CEV-i üldkogu boikoteerida, sest üritusel osalesid ka võistlustelt eemaldatud agressorriikide Venemaa ja Valgevene esindajad.

„Kuulsime oma Poola kolleegidelt kaks päeva enne üldkogu, et venelased ja valgevenelased võivad üritusele tulla, aga ausalt öeldes ei uskunud me, et nad seda teevad. Kui sa tead, et keegi sind näha ei taha, siis ära tule!“ rääkis Delfile Ukraina võrkpalliliidu peasekretär Katerina Biliatšenko.

„Meie väljalennu päeval saime CEV-ilt kinnituse, et nad registreerisid end hotelli. Ütlesin siis CEV-ile, et me tuleme kohale, kuid me pole kindlad, kas me üldkogul osaleme. Olime üks viiest riigist, kes andis oma hääleõiguse teistele riikidele ega võtnud üldkogust osa. Valmistasime ette ametliku kirja, milles selgitasime oma positsiooni, kuid CEV keelas selle laval ette kanda.“

Biliatšenko ei varjanud, et on tekkinud olukorrast nördinud ja CEV-i juhtkonnas pettunud. „Loomulikult oleme selles otsuses väga pettunud, kuid töötame selle teemaga edasi. Meil oli võetud tagasilennupilet esmaspäevaks, kuid oleme praegu koos Poola alaliidu presidendiga teel lennujaama,“ lausus ta.

Eesti võrkpalliliitu pidi CEV-i kongressil esindama peasekretär Ivar Lilleberg sõnas täna Delfile: „Kongress toimub samas hotellis, kus me ööbime, aga me ei läinudki sinna [kongressile] üldse kohale, sest teadsime, et nad [agressorriikide esindajad] tulevad ka. See on kindlasti solvav, et Euroopa võrkpalliföderatsioon (CEV) lubab sellistel olukordadel üldse juhtuda. Külalised tulevad üle Euroopa kokku ja siis on järsku kutsutud ka need riigid, kellel CEV on varasemalt keelanud üritustel ja võistlustel osalemise.“