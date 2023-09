VIDEO | Tuhkatriinulugu saigi teoks: maailma noorim riik pääses korvpallis olümpiamängudele

„Keegi ei uskunud või ei unistanud, et selline asi juhtuda võiks,“ vahendas 17 punkti visanud Omoti sõnu portaal Eurohoops. „Nüüd on meil võimalik oma lipuga olümpiale minna. See on unistuse täitumine ja ma ei suuda tiimikaaslasi, fänne ja kõiki, kes meid on toetanud, piisavalt tänada. See on üks paremaid spordilugusid, mis on maailmas pika aja jooksul juhtunud.“