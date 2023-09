Eesti otsustas agressorriikide tõttu võrkpallikongressi boikoteerida. „See on alles väga väike samm“

Lisaks Eestile boikoteerisid kongressi ka Eesti, Läti, Leedu, Ukraina ja Poola esindused.

„Kongress toimub samas hotellis, kus me ööbime, aga me ei läinudki sinna [kongressile] üldse kohale, sest teadsime, et nad [agressorriikide esindajad] tulevad ka,“ rääkis Eesti võrkpalliliidu peasekretär Ivar Lilleberg Delfile.

„See on kindlasti solvav, et Euroopa võrkpalliföderatsioon (CEV) lubab sellistel olukordadel üldse juhtuda. Külalised tulevad üle Euroopa kokku ja siis on järsku kutsutud ka need riigid, kellel CEV on varasemalt keelanud üritustel ja võistlustel osalemise,“ selgitas Lilleberg.

Eesti võrkpalliliidu peasekretäri arvates aga taolisest boikotist ei piisa, et ka edaspidi agressorriikide esindajaid võistlustelt eemal hoida.

„See on kindlasti alles väga väike samm. Peame praegu korraks aja maha võtma, et mitte emotsiooni pealt tormama hakata. Kirjutame CEV-ile ametliku kirja, kus selgitame enda nägemust ja pärast vaatame, mis saab. Hetkel on kindlasti liiga vara öelda, et nüüd midagi juhtuma hakkab. Teades, kuidas CEV-is asjad käivad, siis sellest jääb väheks, et me kongressist osa ei võtnud,“ lausus Lilleberg.

Delfi küsis Venemaa ja Valgevene osalemisele CEV-i kongressil kommentaari ka Euroopa alaliidu pressiosakonnast. Tahtsime teada, miks Venemaa ja Valgevene kongressile kutsuti, kui nende koondised ja klubid on rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldatud; kas nende kutsumine tähendab, et CEV-il on plaanis hakata neid keelde üle vaatama ja otsuseid muutma ning kuidas CEV suhtub üritust boikoteerinud riikide otsusesse. Samuti tahtsime teada, millised teemad tänasel kongressil päevakorras olid ja mida otsustati.

CEV-i pressiesindaja Federico Ferraro eiras enamus küsimusi ja andis meili teel vaid üldsõnalise vastuse, milles ütles: „Täname teie kirja eest. Võime kinnitada, et CEV-i üldkongress, mis täna Brüsselis toimus, viidi läbi tingimustel, mis on täielikus kooskõlas nii CEV-i statuutide ja regulatsioonidega kui ka ROK-i (rahvusvaheline olümpiakomitee - toim) ja FIVB (maailma võrkpalliliit - toim) soovituste ja juhistega.“