DELFI PERUGIAS | Itaalia purjetab võidult võidule. Teine EM-i suurfavoriit Poola loovutas esimese geimi

„Itaalia on äge sats. Loodan, et mingis faasis kohtuvad nad Poolaga. Mina isiklikult arvan, et Itaalia seekord Euroopa meistritiitlit ei võida. Ma arvan, et Poola, kes on värskelt võitnud Maailmaliiga, on parem. Mõlemad meeskonnad on väga head. Aga kodus mängimine, ma arvan, võib neid kammitseda. See lisab küll emotsiooni, aga kui vastane on selline... Poola on täpselt kvaliteetne sats. Kui tuleb sama tugev vastane vastu, siis seal oleneb väikestest asjadest,“ ütles Kais.