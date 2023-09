Latvala kommenteeris Tänaku olukorda: Toyota tiimi uks pole eestlasele suletud

Lisaks Tänakule ei ole uueks hooajaks lepingut veel vähemalt kahel maailmameistril - Kalle Rovanperäl ja Sébastien Ogier’l, kes mõlemad esindavad hetkel Toyotat.

MTV kirjutab, et Tänaku Toyotasse naasmist on peetud täiesti võimatuks, eriti Soomes, kuna eestlane ja tema toonane mänedžer Markko Märtin „põletasid“ 2019. aastal maailmameistritiitliga lõppenud hooaja järel Toyotast Hyundaisse siirdudes kõik sillad.

„Väga harva juhtub nii, et kui kõik on hästi, lahkud meeskonnast. Spordis saab aga tagasi minna ja on võimalik tagasi minna. Võib-olla on mõni asi mõnel inimesel meeles, aga aeg läheb edasi ja haavad paranevad,“ sõnas Latvala Tänaku ja Toyota suhete kohta.

Aastatel 2018–2019 Tänaku meeskonnakaaslasena sõitnud Latvala ei näe aga võimalust, et Tänaku naasmine oleks kuidagi võimalik seni, kuni nii Rovanperä kui Ogier on Toyotas.

„Kui meil on meeskonnas kaks maailmameistrit, siis kolmandat me ei taha, sest spordiala seisukohalt pole see enam eriti huvitav,“ lausus soomlane.

Kui Ogier koliks Hyundaisse - mida on spekuleeritud -, muutuks üldpilt oluliselt. Siiski tunnistab Latvala, et ta peab mõtlema ka teistele Toyota sõitjatele.

„Toyota jaoks on meeskondlik meistritiitel kõige olulisem. Me ei jahi ainult individuaalseid meistritiitleid. Selle peale viskaksin õhku küsimuse, et ma pole kindel, kas Ott Tänak on parim valik, kui läheme meeskondliku tiitli jahile,“ arutles Latvala.

Ta lisas: „Ta [Tänak] on üks parimaid sõitjaid, kuid samas tuleb öelda, et ta on rohkem individuaalne sõitja. Ta mõtleb rohkem enda edule. See, kas ta sellesse satsi sobiks, on veidi küsimärk. Ma ei oska seda öelda. Siin võivad olla väikesed väljakutsed.“

Siiski kinnitab Latvala, et kindlasti pole Tänaku jaoks Toyota uks suletud.

„Ma saan Otiga väga hästi läbi. Ta on äärmiselt kõva konkurent ja tahab väga võita,“ ütles soomlane.

Toyota boss lisas, et kuigi eestlasel on isepäise ja keerulise iseloomuga rallisõitja kuvand, ei ole see veel kogu tõde.

„Kui ta on võistlusrežiimist väljas, on ta tõeliselt kena ja pingevaba mees. Võidusõidurežiim on väga erinev ja ma tean paljusid teisi selliseid sõitjaid – näiteks [Elfyn] Evansit. Ott on võistlusrežiimis väga introvertne, kuid väljaspool seda on ta palju avatum ja jutukam,“ sõnas Latvala lõpetuseks.