FOTOLUGU | Maailma võrkpallistaare kohale meelitav Perugia: võluv vanalinn, inimtühjad kõrvaltänavad ja tagasihoidlik protest

Umbria maakonna keskuse on spordimaailmas kaardile toonud eelkõige võrkpall. 4000 inimest mahutav Pala Bartoni spordihall, kus Eesti võrkpallikoondis pidas tänavuse EM-i kohtumised Saksamaa ja Itaalia vastu, on koduks Euroopa absoluutsesse tippu kuuluvale Perugia Sir Safety klubile. 2017. aastal meistrite liiga finaali jõudnud ning aasta hiljem Itaalia meistriks kroonitud klubi on eestlastele tuttav eelkõige Robert Tähe läbi, kes hooajal 2019/2020 Itaalia hiiu ridadesse kuulus.

Mida aga Perugia kui linn külajastele pakub? „Saali juurest saab minna minimetrooga vanalinna. Vanalinn on tõesti ilus, panoraamvaatega ülejäänud linnale,“ kiitis Täht. „See on mäe otsas, sinna soovitan kõigil minna. Linnana on Perugia selline, kuhu jagub paari päeva jagu tegevust, aga ümberringi on ka väga ilusat loodust.“