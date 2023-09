M-Spordis toimuvad olulised muutused

Steele on otsustanud ameti maha panna selle aasta lõpus, et veeta rohkem aega oma perega. Päriselt ta M-Spordiga sidet siiski ei kaota, sest jätkab tööd juhtkonna nõustajana.

„38 aastat, mille olen veetnud M-Spordi perekonna liikmena, on möödunud lennates,“ ütles Steele meeskonna pressiteates, vahendab Dirtfish. „Ja ma võtan endaga kaasa suure uhkusetunde, et olen aidanud sellel kunagisel väikesel pereettevõttel kasvada ülemaailmseks tööstusharu liidriks. Selle eest tänan siiralt Malcolmi ja Elaine'i [Wilsonit], et nad andsid mulle aastaid tagasi oma usaldusega selle võimaluse.“