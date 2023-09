DELFI PERUGIAS | Vollekoondislased võivad mänguvabal päeval lähedastega kohtuda, kuid südaööks kobigu hotelli kotile

Kolmapäeval Saksamaale ja neljapäeval Itaaliale 0:3 kaotanud Eesti koondis jäi ka veel tänaseks Perugiasse. Eesti aja järgi kell 19 pannakse Pala Bartonis pall mängu Šveitis ja Saksamaa ning kell 22 Itaalia ja Serbia kohtumises. Mängijatel on vaba voli neid matše vaatama tulla. Kohustust samas ei ole.

„Loobusime homsest (tänasest - toim) pallisaali trennist. Asendasime selle jõusaaliga. Ülehomme (homme - toim) hommikul sõidame Anconasse, kus meil on pärastlõunane trenn - see on klassikaline mänguline trenn, kus tahame veel oma asju veidi korrigeerida. Ja edasi läheb juba tavalises mängupäeva rutiinis edasi,“ rääkis Rikberg.