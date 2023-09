Suure kohtumise ootuses. Jürgen Henn: rasketel aegadel tuleb teineteise tuju tõsta ja üksteisele toeks olla

Flora ja Levadia on tänavu kohtunud kahel korral. Aprillis teenis võõral väljakul 2:0 võidu Levadia ning juuni lõpus mängiti 0:0 viiki. Pühapäevase kohtumisele tuleb soodsamas seisus vastu Flora, kuna Premium liiga tabelis on neil kaks punkti enam. Millised on Flora peatreeneri Jürgen Henni ja tipuründaja Rauna Alliku mõtted suure derbi eel?