VÕRKPALLISTUUDIO PERUGIAST | Kristjan Kais: võib-olla on parem, et me Itaalia vastu geimi kätte ei saanud

Eestil on EM-ilt all 0:3 kaotused Saksamaalt ja valitsevalt maailmameistrilt Itaalialt. Laupäeval reisib koondis Perugiast Anconasse, kus kohtutakse pühapäeval Šveitsi, esmaspäeval Serbia ja teisipäeval Belgiaga. Pühapäevane mäng Šveitsiga on turniiri edasist käiku silmas pidades ülioluline.