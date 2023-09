VIDEO | Vägevalt mänginud Läti korvpallikoondis pani MM-il selili ka tiitlikaitsja Hispaania

Läti on sel MM-il võitnud ka Prantsusmaad ja Liibanoni, ainus kaotus on tulnud vastu võtta Kanadalt.

L-vahegrupis on Lätil ja Hispaanial kolm võitu ja üks kaotus. Kell 16.30 mängivad samas grupis Kanada (3-0) ja Brasiilia (2-1), selles matšis on kindel favoriit Kanada. Vahegrupi viimases voorus lähevad pühapäeval vastamisi Läti - Brasiilia ja Hispaania - Kanada. Kui Läti suudab Brasiilia alistada, on nende võimalused veerandfinaali pääseda head. Samas pole kõik nende kätes. Lätil tuleb loota, et Kanada võidab Hispaaniat ja nad ise ei tohi Brasiilia vastu komistada.