Venelased trügivad Euroopa võrkpalliperre tagasi. Pevkur: kui nii läheb, marsime kongressilt minema

„See on tõepoolest väga halb üllatus. Euroopa võrkpallipere on teinud otsuse, et Venemaa ja Valgevene on kõikidest nende töödest kõrvaldatud. Nüüd sain ka oma alaliidu inimestelt teada, et Venemaa ja Valgevene delegaadid on ilmunud kongressiruumidesse. Täna õhtuks selgub, kas nad saavad akrediteerimise või mitte,“ sõnas Pevkur.

„Kui see peaks tõesti nii olema, siis minu soovitus oleks nii meie esindajale, kelleks on peasekretär (Ivar Lilleberg), kui ka teistele Balti riikidele, Poola ja Ukrainale on see, et me marsime sealt kongressilt minema. See ei ole kuidagi aktsepteeritav, et Venemaa ja Valgevene võrkpallijuhid osalevad Euroopa võrkpallikongressil,“ lisas ta.