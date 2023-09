Mullust edu korrata üritav Hyundai seadis Kreeka ralliks kindla miinimumeesmärgi

Mullu noppis võidu Thierry Neuville, teine oli nüüd M-Spordi ridades kihutav Ott Tänak ja kolmas Dani Sordo. Neuville ja Sordo on Hyundai eest kohal ka nüüd, Tänaku asemel on stardis Esapekka Lappi.

„Pärast Soomes poodiumile jõudmist ja mullust domineerivat esitust Kreekas oleme Akropolise ralli eel enesekindlad. Oleme eesmärgile aina lähemale jõudmas. Sellegipoolest peame ka edaspidi auto arendamisel piire kompama, et Toyotale lähemale jõuda. Meie unistus on eelmise aasta esitust korrata, miininumeesmärk oleks kõigi kolme autoga esiviisikus lõpetada,“ ütles Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul pressiteate vahendusel.

Ka Hyundai esisõitja Neuville ihkab (kolmik)võitu korrata. „Olime mullu Kreekas konkurentidest selgelt tugevamad. See oli tiimi jaoks suurepärane saavutus - tegu oli meie esimese kolmikvõiduga. See oli uskumatu tunne. Loodame, et suudame seda uuesti,“ lausus ta.