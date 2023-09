Supertalendist lihtsurelikuks taandunud Barcelona jalgpallur jätkab karjääri Inglismaal

Veel hiljuti maailma üheks säravaimaks nooreks jalgpalluriks ja Lionel Messi järglaseks peetud Fati arengule on pidurit tõmmanud vigastused. Hooaegadel 2020/21 ja 2021/22 sai ta Hispaania meistriliigas Barcelona eest platsil käia kokku vaid 17 kohtumises. Eelmisel hooajal tegi Fati kaasa 36 kohtumises, kus lõi 7 väravat. Tänavu on tal Barcelona eest kirjas kolm matši, kõigil kolmel korral on ta sekkunud pingilt.