Pereliige kritiseeris jalgpalli suudlusskandaali peategelast: ta on argpüks, kes peab ennast John Kennedyks

Luis Rubialese onu Juan Rubiales väitis ajalehele El Confidencial antud intervjuus, et suur osa perest on mängija, mitte ametniku poolel.

2018. aastal alaliidu juhiks saanud Rubiales kutsus onu alaliidu personalijuhiks, aga kaks aastat hiljem läksid nad tülli ja onu lahkus ametikohalt. Vimm pole siiamaani vaibunud.

„Luis Rubiales on uhke, aga ülbe inimene, kelle suurim vaenlane on tema ise. Ja nüüd pole tal alles jäänud mingit väärikust, et sellest transist normaalsel moel välja tulla. Ta häbistab ennast iga päevaga aina rohkem ja rohkem,“ rääkis Juan Rubiales sugulasest, kes keeldub jalgpalliliidu presidendi kohta loovutamast.

„Ta on argpüks,“ lisas onu. „Ta on ennast ümbritsenud inimestega, kelle ees ta saab bossi mängida. Seetõttu korraldab ta enda majas hommikutundideni kestvaid õhtusööke, kus on alati „omad“ inimesed. Ta arvab, et on parim. Alaliidus hakati teda juba esimeste kuude järel Kennedyks kutsuma. Ta arvaski, et on John Kennedy. Tema ülbus viis ta pilvedesse. Ja endast nii heal arvamusel olemise tõttu kohtles ta teisi õelalt ja ülbelt. Ta ei austanud kedagi.“

Onu sõnul ei lubanud Rubiales ennast ühel hetkel enam kutsuda „Luisiks“, vaid presidendiks.

Lisaks armastavat Luis Rubiales ennast ümbritseda luksuse ja noorte naistega. „Ta vajab sotsiaalset ümberkasvatamist ja ta peab õppima uuesti naistega normaalselt suhtlema. Kui tal sai täis aasta alaliidu eesotsas, oli tema kinnisidee osta kahe miljoni euro eest Madridi kesklinna katusekorter koos basseiniga. Ühel korral pani ta alaliidu raha eest püsti peo, mida kutsuti ametlikult töökoosolekuks. Tööd seal muidugi ei tehtud. Kohale toodi kamp tüdrukuid, 18-, 19- ja 20-aastaseid,“ meenutas onu.

Vaatepilti nähes lukustas Juan Rubiales ennast hotellituppa. „Mitmed alaliidu inimesed küsisid minult, et Juan, mis toimub? Miks sa peol ei osale? Ka Luis küsis, et onu, mis sul viga on? Minu jaoks tundus uskumatu, et ta tõi kohale 18-aastased neiud, kes võiks vanuse poolest tema tütred olla. Mina jäingi oma tuppa passima ja vaatasin õhtuni telekat. Kui sealt lõpuks välja tulin, saatsid mind imestavad pilgud,“ lausus ta.