DELFI VIDEO PERUGIAST | Maailmameistrite vastu säranud Oliver Venno: kahju, et teise geimi ikkagi ära soperdasime

EM-i suursoosik Itaalia teenis kahest mängust teise võidu. Eestil on all 0:3 kaotused Saksamaale ja Itaaliale.

„Emotsioonid on ikkagi positiivsed, sest suutsime sellisele hiiule vastu hakata,“ sõnas Venno kohtumise järel. „Natuke kahju on sellest, et teise geimi ära soperdasime. Seal oli varianti, aga midagi teha ei ole, nad on teada tuntud võimsa serviga tiim ja ikka juhtub. Ma ei saa seda meie meeskonnale pahaks panna. Peamine on, et võitlesime.“