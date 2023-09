DELFI VIDEO PERUGIAST | Alar Rikberg: kui Eesti mängib pooleteise geimiga maailma ühe parima võrkpalluri pingile, on see kiitus meile

„Kui Eesti suudab pooleteise geimiga pingile mängida maailma parima või ühe parima võrkpalluri nii, et ta enam platsile ei saagi, on see kiitus meile,“ viitas koondise peatreener Alar Rikberg Delfile antud intervjuus nurgaründajale Alessandro Michielettole, kes teises geimis pingile võeti. Michieletto arvele jäi kahe geimiga kolm punkti. Tema asemel sekkunud Tommaso Rinaldi õnnestus rünnakul selgelt paremini ning kogus kaheksa silma.